Рим, 26 апреля, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Вторая встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме не состоялась, сообщил 26 апреля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Danylo Antoniuk /Global Look Press

Ранее Трамп и Зеленский прибыли в столицу Италии, чтобы присутствовать на похоронах папы римского Франциска. Утром президент США и глава киевского режима провели краткую встречу, она продолжалась несколько минут. В Белом доме назвали эти переговоры «продуктивными». Никифоров заявлял, что в течение дня якобы должна пройти ещё одна встреча.

Источник издания «РБК Украина» заявил, что вторые переговоры так и не состоялись, поскольку Трамп спланировал график своей поездки в Рим так, чтобы покинуть столицу Италии сразу по окончании заупокойной мессы по Франциску.

Как передавало ИА Регнум, предыдущая встреча Трампа и Зеленского прошла 28 февраля в Белом доме и закончилась публичной перепалкой. После того, как президент США заявил, что Киев должен соглашаться на мирные переговоры, а глава киевского режима стал возражать и перебивать Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, встреча была прервана, а Зеленского попросили покинуть Белый дом.

Позднее президент США резко критиковал действия и заявления главы киевского режима. В частности, он отметил, что Зеленский либо согласится на мирное соглашение, либо через три года потеряет всю Украину. Трамп подчёркивал, что с Россией договориться проще, чем с Украиной. В то же время президент США выразил уверенность, что мирная сделка будет заключена.

Папа Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого глава католической церкви впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс. На похоронах папы римского присутствуют около 250 тыс. человек. Франциска, по его просьбе и вопреки обычаю, похоронят не в соборе Святого Петра, а в римской базилике Санта Мария Маджоре.