Тегеран, 26 апреля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Опубликовано видео мощного взрыва, прогремевшего в иранском порту Махид Раджаи на побережье Персидского залива. Кадры распространили иранские СМИ и группы в социальных сетях.

EPA/ТАСС

На видео запечатлен момент взрыва. Он был такой силы, что одно из зданий сложилось как карточный домик: рухнула крыша, обвалились стены. Видны клубы дыма и пыли. Люди разбегаются в панике.

Как передавало ИА Регнум, мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту рядом с городом Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. В результате повреждения получило административное здание в порту.

Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, пожарные пытаются локализовать огонь.

Количество пострадавших продолжает увеличиваться. По последним данным, пострадали 516 человек. При этом сообщений о погибших не поступало.

Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст заявил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в усиленном режиме. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности.

В настоящее время работа порта приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб. Генеральный прокурор страны распорядился немедленно начать специальное расследование инцидента со взрывом.