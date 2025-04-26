Москва, 26 апреля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Российские военнослужащие подняли триколор над освобожденным накануне селом Горналь в Курской области. Соответствующие кадры 26 апреля показало Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Ранее 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об освобождении от украинских формирований последнего населенного пункта в Курской области — Горналь.

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