Санкт-Петербург, 26 апреля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. На юго-востоке Санкт-Петербурга у станции метро «Дыбенко» полностью сгорел автобус. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.

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«26 апреля в 13:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, проспект Большевиков, у дома 19. Происходило горение рейсового автобуса по всей площади», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 13:44. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным «Российской газеты», огонь начался в районе кабины и вскоре перекинулся на остальную часть автобуса, который полностью сгорел всего за несколько минут.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в Москве сгорел частный автобус. В результате инцидента погиб один человек, а ещё один числится пострадавшим. Точная причина пожара неизвестна.

Ранее в Перми пассажирский автобус съехал с дороги, врезался в столб и загорелся на Западном обходе города. Пожар возник в результате обрыва проводов. Пассажиры успели покинуть салон. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.