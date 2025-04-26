Рим, 26 апреля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. На похоронах папы римского Франциска присутствуют более 250 тыс. человек, сообщило 26 апреля Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

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«По данным Ватикана, более 250 тыс. человек [присутствуют] на похоронах папы Франциска», — сказано в сообщении.

На похороны главы католической церкви прибыли, среди прочих, лидеры ряда государств мира, включая президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Россию на церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова.

С проповедью во время заупокойной мессы, которая состоялась на площади Святого Петра, обратился кардинал Джованни Баттиста Ре, декан коллегии кардиналов. Он напомнил о главных чертах понтификата Франциска, назвав его «папой среди людей» и отметив, что Франциск призывал строить мосты, а не стены.

После завершения заупокойной мессы гроб с телом Франциска внесли в собор Святого Петра. Затем гроб на папамобиле был отправлен в римскую базилику Санта Мария Маджоре, где глава католической церкви просил похоронить себя.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.