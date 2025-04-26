Энергодар, Запорожская область, 26 апреля, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Энергодар близ Запорожской АЭС из артиллерийских орудий. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Сведения о пострадавших не поступали, отметил он и призвал жителей оставаться в домах.

«В центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах», — написал Пухов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ регулярно атакуют город-спутник Запорожской АЭС, в том числе беспилотниками. Так, 17 апреля Энергодар подвергся налету трех дронов-камикадзе вертолетного типа, два из которых были нейтрализованы, один взорвался в кронах деревьев. Пострадавших не было.

Украинский дрон-камикадзе также атаковал город 27 февраля, в результате был поврежден жилой дом. В начале того же месяца Энергодар атаковали сразу семь дронов-камикадзе, ранения людей и возгораний удалось избежать.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв в феврале предупредил, что угроза атак на атомную станцию со стороны Украины растет. По его словам, на это указывает и количество сбитых дронов и ракет, и частота артиллерийских обстрелов территории, примыкающей к ЗАЭС.