Тегеран, 26 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Количество пострадавших при взрыве в порту Махид Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге Ирана превысило 500 человек. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы страны.

Кадр из видео

По последним данным, в результате происшествия пострадали 516 человек. Им оказывают медицинскую помощь. Сообщений о смертельных случаях при взрыве пока не поступало.

Генеральный прокурор страны распорядился немедленно начать специальное расследование инцидента со взрывом.

Как передавало ИА Регнум, мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту рядом с городом Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. В результате повреждения получило административное здание в порту.

Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, пожарные пытаются локализовать огонь.

Количество пострадавших продолжает увеличиваться. Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст заявил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в усиленном режиме. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности.

В настоящее время работа порта приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб. Сюда из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи.