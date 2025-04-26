Белгород, 26 апреля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минувшие сутки пытались атаковать Белгородскую область с применением более 130 беспилотных летательных аппаратов. Об этом 26 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В Белгородском районе по поселкам Октябрьский и Северный, селам Бессоновка, Николаевка, Орловка, Отрадное, Нечаевка и Ясные Зори совершены атаки восьми беспилотников, два из которых сбиты системой ПВО», — написал он в Telegram-канале.

В течение суток российские средства противовоздушной обороны уничтожили свыше 240 украинских дронов, а также восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

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