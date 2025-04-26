Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. На переговорах в Лондоне и Париже украинским чиновникам дали понять, что вопрос членства республики в Североатлантическом альянсе (НАТО) может быть пересмотрен при новой администрации США. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Global Look Press

«На переговорах в Лондоне и Париже американские официальные лица подтвердили намерение президента США Дональда Трампа выступить против членства Украины в НАТО. Однако они также дали понять, что следующая администрация США может пересмотреть этот вопрос», — указано в публикации.

Также уточняется, что в ходе переговоров Киев выступил решительно против заявления об отказе от планов войти в альянс.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Трамп заявил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского добиться членства Украины в НАТО, этого никогда не произойдет. Он также назвал это стремление Зеленского возможной причиной начала конфликта с Россией.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог вскоре также заявил, что Украина не станет членом НАТО. По его словам, вопрос вступления страны в западный военный блок не обсуждается. Он добавил, что об этом было заявлено предельно ясно и эта идея не нова ― США говорят об этом с 2008 года.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для переговоров Москвы с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО.