Вашингтон, 26 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели в Ватикане очень продуктивную беседу. Об этом 26 апреля сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Global Look Press

«Трамп и Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную беседу. Более подробная информация о встрече будет опубликована позднее», ― процитировало Reuters представителя американской администрации.

Встреча состоялась перед траурной церемонией прощания с папой римским Франциском. Украинское издание «Страна. ua» сообщило, что беседа Зеленского и главы Белого дома продлилась совсем недолго.

«Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о происходящей с ним встрече президента Украины, их общении было очень коротким», ― говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский и Трамп провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон папы римского Франциска. Спустя несколько минут после сообщения оба лидера вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, где проходила заупокойная месса по понтифику. Американский телеканал Sky News со ссылкой на источники также сообщил, что в ходе встречи политики договорились продолжить беседу после церемонии похорон.

Это была первая встреча главы киевского режима и американского лидера после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля. Тогда Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине. Но встреча завершилась скандалом. В ходе переговоров Зеленский вступил в перепалку с американским лидером, подписание документа отменили. Трамп потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский отказался, его попросили удалиться. Глава киевского режима досрочно покинул Белый дом.

После этого советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц подчеркнул, что военная помощь США, предоставляемая Украине, и терпение американцев не безграничны. При этом время не на стороне тех, кто хочет вечно длить конфликт, добавил он.