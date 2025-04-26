Курск, 26 апреля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. После освобождения Курской области от ВСУ начнётся работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории региона, заявил 26 апреля врио губернатора Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Ранее в этот же день начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

«Не передать словами, что это значит для каждого жителя нашего региона: об этом молились, этого ждали, этим болели. Впереди — огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории, но мы обязательно с этим справимся. В первую очередь, во имя тех, кто отдал ради этого дня самое дорогое», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Врио губернатора поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении Курской области, и подчеркнул, что после проведения всех необходимых работ регион станет ещё краше, чем был.

Как передавало ИА Регнум, Герасимов в ходе своего доклада Путину сообщил, что потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек. Завершив операцию по освобождению региона, ВС РФ в соответствие с поручением Верховного главнокомандующего приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Путин.

Следственный комитет ранее в апреле сообщил, что с момента начала вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года была установлена гибель 191 мирного жителя, ещё 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Жертвами преступлений ВСУ в регионе числятся более 49 тыс. человек. Устанавливается ущерб, причинённый от действий украинских боевиков объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. Путин отмечал, что регион будет полностью восстановлен.