Москва, 26 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Россия никогда не забудет своих друзей из КНДР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о помощи военных КНДР в освобождении Курской области.

imago/Xinhua/Global Look Press

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооружённых формирований Украины. В конце своего доклада он отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий.

«Никогда мы не забудем наших друзей», — заявила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, Путин поздравил и поблагодарил бойцов и командиров ВС РФ с этим событием. По словам российского лидера, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

В июне 2024 года президент РФ посетил Пхеньян с визитом. В ходе встречи главы стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин отметил, что этот документ будет основой отношений России и КНДР на длительный период.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой. Отношения между странами, отмечал он, вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с советским временем.