Тегеран, 26 апреля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве в иранском порту на побережье персидского залива превысило 400. Об этом сообщает иранское агентство Fars News Agency.

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«По словам представителя экстренных служб, число пострадавших в порту Шахид Раджаи достигло 406 человек», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Mehr сообщало, что в результате взрыва пострадал 281 человек. Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст заявил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в усиленном режиме. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности. Работа порта была приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб. Сюда из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в порту рядом с городом Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, прогремел мощный взрыв. В результате повреждения получило административное здание в порту.

Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, пожарные пытаются локализовать огонь. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.