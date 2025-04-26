ВС РФ создают зону безопасности в Сумской области, сообщил Герасимов
Герасимов: ВС РФ создают зону безопасности в Сумской области
Москва, 26 апреля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Российские военные продолжают создание зоны безопасности в Сумской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Сергей Бобылев/РИА Новости
Он доложил президенту России Владимиру Путину о том, что разгром вооруженных формирований Украины, вторгшихся в Курскую область, завершен.
«Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились», — подчеркнул глава Генштаба.
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