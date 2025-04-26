Москва, 26 апреля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Военные КНДР сыграли важную роль в разгроме Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в своём докладе президенту России Владимиру Путину.

Yao Dawei/Global Look Press

«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Герасимов доложил Путину о полном освобождении курского приграничья от вооруженных украинских формирований. Глава государства поздравил и поблагодарил бойцов и командиров ВС РФ с этим событием.

По словам российского лидера, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.