Москва, 26 апреля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за время ведения боевых действий в Курской области потеряли более 76 тыс. человек. Об этом 26 апреля в ходе доклада Верховному главнокомандующему Владимиру Путину сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В начале своего доклада он заявил, что Курская область полностью освобождена. ВС РФ в соответствие с поручением Путина приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

«Общие потери формирований вооружённых сил Украины составили более 76 тыс. человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше. Уничтожено свыше 7,7 тыс. единиц военной техники», — сообщил Герасимов.

19 апреля Герасимов доложил Путину, что российские военнослужащие уже освободили 99,5% территории Курской области, около 1,26 тыс. кв. км. 23 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время произойдёт окончательная зачистка Курской области от украинских боевиков.

25 апреля министр обороны Андрей Белоусов провёл совещание на пункте управления группировкой войск «Курск». Заслушав доклады командования, министр высоко оценил работу подразделений группировки.

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