Иран, 26 апреля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. В Иране до 281 увеличилось количество пострадавших при взрыве в порту Махид Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге страны. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило агентство Mehr.

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«В результате взрыва пострадал 281 человек», ― уточнил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям страны.

Пострадавших отвозят в больницы бригады скорой помощи. Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст заявил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в усиленном режиме. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности.

В настоящее время работа порта приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб. Сюда из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту рядом с городом Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. В результате повреждения получило административное здание в порту.

Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, пожарные пытаются локализовать огонь.