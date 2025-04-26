Москва, 26 апреля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил бойцов и командиров ВС РФ за разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно в ходе доклада главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова российскому лидеру.

Егор Алеев/ТАСС

«Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961520" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент Владимир Путин поблагодарил бойцов за освобождение Курской области

По словам главы государства, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

«Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — подчеркнул президент.

26 апреля Герсимов сообщил президенту о полном освобождении курского приграничья от вооруженных украинских формирований. По его словам, за все время боевых действий на территории курского приграничья киевский режим потерял более 76 тыс. человек. Он добавил, что российские войска по поручению Верховного главнокомандующего приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области. В ходе доклада начальник Генштаба ВС РФ также отметил помощь военных КНДР, заявив, что они сыграли в этом важную роль.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Герасимов доложил Путину, что ВС РФ заканчивает зачистку территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь. На тот момент, по словам начальника Генштаба ВС РФ, что российские военнослужащие освободили 99,5% Курской области, около 1,26 тыс. кв. км.

23 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время произойдёт окончательная зачистка Курской области от украинских боевиков.