Москва, 26 апреля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. В России, странах СНГ и Европы 26 апреля стартовал международный мотомарш «Дороги Победы — Пламя памяти — 2025» в честь 80-летия со дня Великой Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» Андрея Бобровского.

Денис Абрамов/РИА Новости

«Сегодня стартует уже в 10-й раз ежегодный международный мотомарш «Дороги Победы». В рамках его начала будет зажжена лампада от Вечного огня на Поклонной горе», — сказал Бобровский.

По его словам, во время юбилейного мотомарша участники посетят памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны. К мотомаршу также присоединится Вечный огонь, привезенный из города-героя Волгограда.

Бобровский добавил, что сегодня, в 11:00 по мск, был проведен молебен и получено благословение на мотомарш, а уже вечером мотоколонна прибудет в Тулу прямиком из российской столицы. Уже в Туле 27 апреля пройдут мероприятия в рамках мотомарша «Дороги Победы», и дальше участники будут двигаться по намеченному маршруту.

Отмечается, что в мотомарше принимают участие байкеры из более чем 14 стран, а именно из России, Белоруссии, Австрии, Австралии, Швейцарии, Германии, Чехии, Сербии, Словаки, Словении, Польши, Хорватии, Черногории и Болгарии.

По данным агентства, как и в прошлые года, мотомарш будет проходить в несколько этапов: первый — «Россия — Белоруссия» — пройдет в Москве, Туле, Богучаре, Кореновске, Симферополе, Севастополе, Мариуполе, на мемориале «Саур-Могила», в Каменск-Шахтинске, Воронеже, Брянске, Минске, Хатыни и Бресте.

Второй этап — «Россия — Юг» — начнется в Кущевской, далее Анапа, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Краснодар, Динская, Новопокровская, Кореновск и Донецк. Третий этап — «Кавказ» — охватывает Пятигорск, Новопокровскую, Кореновск, Ставрополь, Волгоград, Россошки, Хулхуту, Астрахань, Махачкалу, Грозный, Владикавказ, Верхний Курп, Терскол, Архыз, Орджоникидзевский. И заключительный, четвертый этап — «Европа» — пройдет через Дуклу, Славин, Остраву, Крнов, Брно, Старовички, Прагу и Берлин.

Как и в 2021 году, мероприятие проводится при активном участии российского МИД.