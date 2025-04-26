Москва, 26 апреля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов 26 апреля доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/ТАСС

«Завершён разгром вооружённых формирований, Вооружённых сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились», — сказал Герасимов в ходе доклада.

Он отметил, что на начальном этапе операции продвижение ВСУ вглубь территории России было остановлено, а в дальнейшем площадь вклинения противника сокращалась, и он был вытеснен за пределы РФ.

Герасимов также заявил, что потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области составили более 76 тыс. человек. Глава Генштаба сообщил, что российские войска по поручению Верховного главнокомандующего приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Герасимов доложил Путину, что армия России заканчивает зачистку территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь. Начальник Генштаба сообщил, что российские военнослужащие уже освободили 99,5% Курской области, около 1,26 тыс. кв. км.

23 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время произойдёт окончательная зачистка Курской области от украинских боевиков. Он отметил, что российские войска продолжают вести активные наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения, освобождая новые населённые пункты.

25 апреля министр обороны Андрей Белоусов провёл совещание на пункте управления группировкой войск «Курск». Заслушав доклады командования, министр высоко оценил работу подразделений группировки. Он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.