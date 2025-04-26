Москва, 26 апреля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Генпрокуратура России попросила Таганский суд Москвы запретить на территории страны деятельность разработчика и российского владельца игры «Мир танков». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Global Look Press

Как следует из публикации, речь идёт о разработчике игры World of Tanks и владельце компании Wargaming Викторе Кислом, а также о владельце ООО «Леста» Малике Хатажаеве, который выкупил российский и белорусский бизнес Wargaming в 2022 году, когда компания ушла из России.

В судебных документах указано, что ГП обратилась в суд с иском о запрете деятельности объединения, состоящего из Кислого и Хатажаева. Генпрокуратура считает, что они осуществляют экстремистскую деятельность на территории России. Причиной этому послужили публикации с заголовками: «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России» или же «Как Wargaming пережил 25 лет — и справился с войной в Украине».

Генпрокуратура также призвала национализировать в доход государства доли ответчиков в ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва».

Как передавало ИА Регнум, компания Wargaming в апреле 2022 года объявила об уходе из России и Белоруссии. Владельцем бизнеса в июле 2022 года стал топ-менеджер ООО «Леста» Малик Хатажаев. Проект также сменил название на «Мир танков».

В октябре 2023 года компания Wargaming объявила о сборе денег для Украины среди своих игроков. «Леста» тогда заявила, что никакого отношения к данным сборам не имеет.

24 апреля появилась информация, что Таганский районный суд Москвы наложил арест на три основных юрлица «Лесты». Взыскателем выступила Генпрокуратура РФ. При этом в самой компании заявили о ведении деятельности в полном соответствии с российским законодательством.