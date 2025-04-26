Берлин, 26 апреля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Полиция Берлина официально объявит регламент использования символики на торжествах, посвященных окончанию Великой Отечественной войны, на следующей неделе (28 апреля — 4 мая), заявила 26 апреля официальный представитель полиции Джейн Берндт.

Вячеслав Филиппов/ТАСС

Ранее немецкие СМИ сообщили, что полиция Берлина намерена, как и годом ранее, запретить использование на памятных мероприятиях 8 и 9 мая российских и советских флагов. В 2024 году была также запрещена демонстрация флагов Белоруссии и Чечни, знаков Z и V и георгиевских ленточек.

«На следующей неделе будет опубликовано соответствующее распоряжение», — сообщила Берндт «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля газета Berliner Zeitung сообщила, что МИД Германии рекомендовал властям регионов, руководителям мемориалов и зарубежных представительств ФРГ не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны и не пускать представителей Москвы и Минска на церемонии.

Позднее директор фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль заявил, что российскому посольству с начала конфликта на Украине запретили участвовать в мероприятиях по случаю всех годовщин. По его словам, если российский посол Сергей Нечаев придёт на мероприятия, власти задействуют силы безопасности. Нечаев в ответ отметил, что Москва не нуждается в специальном разрешении для участия в памятных мероприятиях ко Дню Победы в общедоступных местах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы германских властей помешать послу России принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы указывают на их русофобию и неонацизм. Также она указала, что глава МИД Германии Анналена Бербок повторяет практики нацистской Германии по сегрегации евреев и выдворению мирных жителей по этнонациональному принципу.

Обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен ранее отметил: запрет, исходящий от побеждённых, чьи предки присягали на верность Адольфу Гитлеру и сражались в нацистской форме, и направленный в адрес потомков победителей, освобождавших Германию от нацизма, — это хуже, чем преступление, это ошибка.