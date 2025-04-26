Иран, 26 апреля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве в иранском порту Махид Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас возросло до 80 человек. Об этом 26 апреля сообщило агентство Tasnim со ссылкой на экстренные службы.

Кадр из видео

«Число людей, доставленных в медицинские учреждения, достигло 80. 40 из них были доставлены в больницу Шахида Мохаммади в городе Бендер-Аббас», — сказано в Telegram-канале агентства.

Отмечается, что на место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи, а также четыре автобуса экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, о мощном взрыве на юге Ирана стало известно ранее 26 апреля. Было повреждено административное здание в порту. Также отмечено, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия.

По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, пожарные пытаются локализовать огонь. На данный момент работа порта приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб.

Шахид-Раджаи — один из крупнейших торговых портов в Иране, расположенный у входа в Персидский залив и Ормузский пролив. Он находится на севере острова Кешм в 23 км к западу от Бендер-Аббаса, административного центра провинции Хормозган.