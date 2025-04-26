Москва, 26 апреля, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Рособрнадзор готов проработать инициативу о введении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), совмещающего информатику и физику. Это займет несколько лет, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев в беседе с ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что министерство обсуждает вариант нового госэкзамена, объединяющего эти две дисциплины.

«Мы будем ждать предложения от Минцифры, обязательно его рассмотрим и совместно будем прорабатывать. Но, сразу успокою выпускников этого года, и следующего, и, может быть, еще одного года, это их пока точно не касается», — сказал Музаев.

По его словам, проработка новой модели экзамена всегда требует много времени. Помимо создания контрольных измерительных материалов нужно определить стандарты, под них сделать учебники и рабочие программы, обучить учителей.

Рособрнадзор твердо следует принципу — спрашивать только о том, чему учили, подчеркнул министр.

В ноябре прошлого года Музаев сообщил, что в ЕГЭ по физике, химии и биологии может появиться экспериментальная часть. Он отметил, что Федеральный институт педагогических измерений взял вопрос в проработку. Инициатива может быть запущена в ряде регионов в пилотном режиме в зависимости от того, насколько это позволит материально-техническая база, пояснил министр.