Москва, 26 апреля, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Денпасара, который должен был вылететь в Москву 25 апреля, задерживается по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Вылет рейса SU297 Денпасар ― Москва за 25 апреля задерживается по техническим причинам. В настоящее время авиакомпания ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на перелет резервного самолета», ― говорится в сообщении «Аэрофлота».

Согласно онлайн-табло, вылет самолёта ожидался 25 апреля в 10:05 по местному времени (05:05 мск). При этом прилет рейса SU297 в аэропорт Шереметьево заявлен на 18:25 мск 27 апреля.

Отмечается, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ, в том числе организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.

Как передавало ИА Регнум, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали рейс египетской авиакомпании, следующий в Шарм-эль-Шейх. Пассажиры должны были отправиться в пункт назначения 13 апреля в 03:30 мск. Однако вылет авиакомпании AlMasria Universal Airlines отложили почти на сутки ― до 02:50 мск 14 апреля. В качестве причины задержки назвали позднее прибытие воздушного судна.

12 апреля около 200 человек не могли вылететь в Москву из Пхукета из-за задержки рейса. Самолёт должен был отправиться в пункт назначения в 8:50 мск, однако вылет трижды переносили. Рейс авиакомпании Azur Air отправили только 13 апреля в 3:45 мск после задержки продолжительностью 19 часов. В авиакомпании пояснили, что были вынуждены перенести рейс в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы.