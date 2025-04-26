Бангкок, 26 апреля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. В Таиланде незадолго до вылета домой погибла 33-летняя туристка из России Дарья Толстухина. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Социальные сети Дарья Толстухина

«Я хочу жить», — было последними словами, которые девушка успела произнести перед своей гибелью.

По данным газеты, трагедия произошла 15 апреля. В тот день Дарье Толстухиной внезапно стало плохо: россиянка внезапно почувствовала недомогание и потеряла сознание. Ее госпитализировали в критическом состоянии, но врачам так и не удалось спасти ее жизнь. По словам медиков, у девушки дважды останавливалось сердце.

«23 апреля было принято решение об отключении Даши от ИВЛ. В 16:10 по местному времени, в 14:10 по Екатеринбургу, сердце Даши перестало биться», — написала в соцсетях подруга пострадавшей Анна Комендантова.

Как уточняют авторы издания, ранее врачи заключили, что биологическая смерть уже наступила — мозг оказался мертв. Кроме того, до этого, во время лечения врачи обнаружили у Дарьи заражение крови, которое, вероятно, и стало причиной смерти.

До своего отъезда на отдых Дарья занималась съемками свадебных церемоний в Екатеринбурге и планировала вновь приступить к работе после возвращения.

Как передавало ИА Регнум, в феврале на Пхукете в гостиничном номере умер 42-летний москвич, прибывший на отдых на вместе с девушкой.

Ранее, в марте 2024 года, россиянин, впавший в кому в Таиланде после задержки авиарейса Бангкок — Красноярск, умер в больнице. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолёте, вылетающем из Бангкока.