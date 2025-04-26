Иран, 26 апреля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. По меньшей мере 47 человек пострадали в результате мощного взрыва в порту Шахид-Раджаи близ города Бендер-Аббас в Иране. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

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«Причиной этого инцидента стал взрыв нескольких контейнеров, хранившихся на причале порта Шахид-Раджаи», — процитировало агентство представителя службы по управлению кризисными ситуациями провинции Хормозган.

Пострадавших эвакуируют и доставляют в медицинские центры, указано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва было повреждено административное здание в порту. Отмечалось, что звук был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия.

Шахид-Раджаи — один из крупнейших торговых портов в Иране, расположенный у входа в Персидский залив и Ормузский пролив. Он находится на севере острова Кешм в 23 км к западу от Бендер-Аббаса, административного центра провинции Хормозган.