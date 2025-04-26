Вашингтон, 26 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Источник в ЦРУ подтверждает, что сын заместителя директора управления Майкл Глосс погиб в ходе вооружённого конфликта на Украине, сообщил 26 апреля телеканал NBC News.

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По этим данным, 21-летний Глосс погиб в апреле 2024 года. Его мать Джулиан Галлина с февраля 2024 года занимает пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям.

В ведомстве не уточнили, на какой стороне воевал Глосс, сказано в сообщении.

«ЦРУ считает смерть Майкла частным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности», — заявил источник.

Ранее отец погибшего Ларри Глосс в интервью газете The Washington Post сообщил, что Майкл погиб на территории ДНР, сражаясь на стороне Вооружённых сил России. Он заявил, что этот выбор сына был для него неожиданным.

По этим данным, свидетельство о смерти Майкла Глосса было выдано в России. В нём указана дата смерти — 4 апреля 2024 года. Позднее останки погибшего были переданы его родным. Майкла Глосса похоронили в декабре 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» ранее сообщило, что Глосс погиб в боях под Соледаром в ДНР. По этим данным, он находился на передовой в составе 137-го полка ВДВ РФ.

По информации издания, в 2023 году Глосс отправился в Крым на встречу движения хиппи, а затем рассказал в соцсетях о своём намерении получить российское гражданство. Он побывал во Владикавказе и Москве, а позднее принял решение вступить в ряды ВС РФ.

В сообщении отмечалось, что мать Глосса окончила Военно-морскую академию США, более 30 лет работала в сфере разведки, служила в военно-морских силах и занимала различные должности в армии, а с 2019 года работает в ЦРУ. Отец погибшего, по этим сведениям, служил в американских ВМС, участвовал в операции в Ираке, а в настоящее время руководит структурой по разработке программного обеспечения для безопасности правительства США и стран НАТО.