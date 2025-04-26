В иранском порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв
Тегеран, 26 апреля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. В порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу отдела ЧС по иранской провинции Хормозган.
«Несколько минут назад произошел мощный взрыв в порту Бендер-Аббас. Пока причины взрыва неизвестны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате взрыва было повреждено административное здание в порту. Также отмечено, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия.
По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.
Как передавало ИА Регнум, в феврале на танкере Seajewel произошли два взрыва во время выгрузки нефти в порту итальянского города Савоны. По данным издания Fatto Quotidiano, на обшивке корабля найдена пробоина со следами воздействия извне. Утверждается, что металл вокруг пробоины вогнулся внутрь корпуса.