Ватикан, 26 апреля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Необходимо пересмотреть христианские постулаты из-за геополитической ситуации. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Alfredas Pliadis/Global Look Press Гитанас Науседа

«Иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского. Это желание защитить силы здорового мира от уничтожения. Вот почему в этот нелегкий период мы должны провести некоторую ревизию христианских ценностей», — цитирует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» Науседу, участвующего в похоронах папы римского Франциска.

Ранее литовский президент заявил о готовности Вильнюса направить военнослужащих на украинскую территорию после прекращения огня. Он отметил, что говорит «о вполне конкретных цифрах», и призвал других союзников Киева в Европе взять на себя подобные обязательства.

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Похороны понтифика начались в 10:00 по местному времени 26 апреля. В церемонии похорон папы римского Франциска в Риме принимают участие около 200 тыс. человек. Прощание с главой католической церкви завершилось вечером 25 апреля. Гроб с телом Франциска был запечатан. Обряд возглавил камерленго Римско-католической церкви (временный глава коллегии кардиналов после смерти папы) Кевин Джозеф Фаррелл.