Варшава, 26 апреля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Оперативное командование вооруженных сил Польши утверждает, что российский истребитель якобы вторгся в воздушное пространство республики.

MOD Russia/Global Look Press

«Вечером 25 апреля российский военный истребитель Балтийского флота вторгся в воздушное пространство над территориальными водами Республики Польша на Балтике», — следует из публикации командования в соцсети Х.

Отмечается, что за полетом воздушного судна велось наблюдение посредством радиолокационных систем ВС Польши и гражданских систем Польского авиационного агентства. При этом никаких доказательств этому в сообщении не приводится.

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