Ватикан, 26 апреля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского Франциска. На церемонию он прибыл в черной камуфляжной одежде. Кадры его приезда опубликовали телеканалы, ведущие трансляцию.

Gregorio Borgia/AP/TASS

При этом все прибывшие на похороны понтифика мужчины были одеты в темные костюмы или фраки. На их фоне глава киевского режима, одетый в камуфляж, сильно выделялся.

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