Ватикан, 26 апреля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон папы римского Франциска. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Markus Schreiber/AP/TASS

«Зеленский проводит встречу с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Спустя несколько минут после сообщения оба лидера вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, где проходит заупокойная месса по папе Франциску.

Американский телеканал Sky News со ссылкой на источники также сообщил, что в ходе встречи политики договорились продолжить беседу после церемонии похорон.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Трамп заявил, что после двусторонних переговоров США с Россией и Украиной большинство основных позиций по урегулированию кризиса было согласовано. Американец также призвал стороны конфликта встретиться на очень высоком уровне, чтобы добиться скорейшего завершения боевых действий.

25 апреля в Москве прошла встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. В ней также приняли участие помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По итогам встречи помощник российского лидера рассказал, что трехчасовая беседа носила конструктивный характер. Стороны, в частности, обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Разговор позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, заявил Ушаков.