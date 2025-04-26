Белгород, 26 апреля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Провести работы по спасению икон в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в Белгородской области, атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ), пока не представляется возможным. Об этом 26 апреля сообщили в группировке российских войск «Север».

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Военные пояснили, что угроза новых атак украинских формирований сохраняется.

«К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ», ― сообщили в группировке ВС РФ.

Бойцы добавили, что храмовый комплекс полностью выгорел, продолжать тушить возгорание было невозможно из-за продолжающихся атак со стороны украинских формирований. Прибывших к храму пожарных атаковали беспилотные летательные аппараты «Баба-яга» ВСУ.

Отмечается, что работы на месте пожара возобновят после прекращения обстрелов и стабилизации обстановки.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей проповеди заявил о планах восстановить сожженные здания в храмовом комплексе.

Как сообщало ИА Регнум, украинские дроны атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском районе Белгородской области поздно вечером 24 апреля. В результате храм загорелся. Местные жители и прибывшие на место пожарные пытались потушить возгорание, однако последовала очередная атака украинских БПЛА, и спасателям пришлось отступить. Храмовый комплекс выгорел полностью. Никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал спланированной атаку ВСУ по храмовому комплексу.

В пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии уточнили, что ВСУ при атаке на деревянные строения комплекса применили беспилотники «Баба-яга» и дроны-разведчики, оснащенные зажигательными боеприпасами. БПЛА, которые в основном управлялись спутниковой связи, также атаковали пожарные автомобили, прибывшие в скит.

Монахов и паломников эвакуировали до прибытия пожарных. На территории комплекса уцелел каменный Введенский храм.