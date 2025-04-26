Нарышкин сообщил о вероятных провокациях Британии против России
Нарышкин: Лондон может пойти на провокации против РФ на территории любой страны
Москва, 26 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Великобритания может пойти на провокации против России на территории любой страны. Об этом 26 апреля сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.
«Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована. И мы на самом деле видим, что британские спецслужбы проводят довольно активно такую грубую линию, прежде всего в отношении Российской Федерации», — сказал Нарышкин.
Ранее глава СВР заявил, что из-за поражения западных стран на Украине возможность новых провокаций против России остается очень высокой, однако долгого эффекта от них ждать не стоит. По его словам, действие и продолжительность таких антироссийских провокаций очень кратковременны, особенно из-за того, что в современных условиях любая секретная информация, включая ложную, очень быстро становится явной.
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