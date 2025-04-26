Москва, 26 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Великобритания может пойти на провокации против России на территории любой страны. Об этом 26 апреля сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

Li Ying/Global Look Press Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована. И мы на самом деле видим, что британские спецслужбы проводят довольно активно такую грубую линию, прежде всего в отношении Российской Федерации», — сказал Нарышкин.

Ранее глава СВР заявил, что из-за поражения западных стран на Украине возможность новых провокаций против России остается очень высокой, однако долгого эффекта от них ждать не стоит. По его словам, действие и продолжительность таких антироссийских провокаций очень кратковременны, особенно из-за того, что в современных условиях любая секретная информация, включая ложную, очень быстро становится явной.

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