Москва, 26 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили свыше 240 воздушных целей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 236 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, в течение суток нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских сил в 164 районах.

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