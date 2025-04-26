Брянск, 26 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал Mash.

Социальные сети Евгений Рытников

Рытников возглавлял конструкторское бюро Брянского электромеханического завода.

По этим данным, инцидент произошёл в ночь на 18 апреля. Автомобиль Рытникова был взорван с помощью самодельного взрывного устройства. Оно сработало, когда Рытников и его коллега садились в машину.

По предварительной информации, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Рытников и его коллега погибли на месте, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в подмосковной Балашихе был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Рядом с его домом взорвалась машина. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, которым генерал-лейтенант был известен со времён работы в минской контактной группе и нормандском формате по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность. Песков подчеркнул, что РФ должна быть начеку.