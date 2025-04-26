Брянск, 26 апреля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова заявил, что пострадал душевно из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на его дом в Брянской области.

Кадр из видео

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщал, что под обстрел ВСУ попал дом родителей Большунова в Севском районе Брянской области. В результате попадания дом полностью сгорел.

«Я пострадал душевно», — рассказал Александр Большунов — старший в беседе с «РИА Новости».

При этом отец спортсмена уточнил, что все члены семьи успели покинуть дом.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки беспилотников ВСУ на гражданское население участились. Так, за сутки 22 апреля в Брянской области в результате атак дронов сгорели 60 домов. Под удар попали населенные пункты Климовского и Севского районов.

В результате в Климовском районе сгорели 29 домов, в селе Хоромное — 25 домов, в селе Брахлов — два дома и магазин, также в этом населённом пункте повреждения получило здание детского сада. Кроме того, в селе Сушаны сгорели два дома, столько же — в селе Грудская.