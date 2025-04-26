Рим, 26 апреля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. На похоронах папы римского Франциска в Риме присутствуют около 200 тыс. человек. Об этом 26 апреля сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

«Около 200 тыс. человек [присутствуют] на похоронах папы Франциска», — сказано в сообщении.

Церемония прощания с главой католической церкви завершилась вечером 25 апреля. Гроб с телом Франциска был запечатан. Обряд возглавил камерленго Римско-католической церкви (временный глава коллегии кардиналов после смерти папы) кардинал Кевин Джозеф Фаррелл.

Утром 26 апреля на площади Святого Петра прошла заупокойная месса. После её завершения тело Франциска должно быть доставлено в римскую базилику Санта Мария Маджоре, где он просил быть похороненным. Гроб был вынесен из собора святого Петра через специальную «дверь смерти», которую открывают только во время похоронных церемоний.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.