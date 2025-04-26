Симферополь, 26 апреля, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Следственный комитет в Крыму установил личность вандала, осквернившего могилы погибших в зоне СВО, в том числе военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Иван Манучаров/Telegram

«Установлена причастность жителя Нижнегорского района Республики Крым к поджогу могил военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и бойцов СВО на кладбище Уваровского сельского поселения. Следствием ему присвоен статус подозреваемого», — сказала официальный представитель крымского главка СК России Ольга Постнова.

Мужчина дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах. Были назначены ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта украинские формирования обстреляли кассетными снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS автомобиль, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате удара погибли военкор «Известий» Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также был тяжело ранен корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Позднее, 28 марта, в Симферополе состоялась церемония прощания с военным корреспондентом газеты «Известия».

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу Федорчака в Нижнегорском районе Крыма. Позже в этот же день СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 31 марта призвал применить самые жесткие меры к вандалам, осквернившим могилы участников спецоперации и военкора Федорчака в Крыму. Действия злоумышленников он назвал недопустимыми и чудовищными. Гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что акт вандализма был организован киевским режимом.

Позже отец погибшего журналиста Сергей Федорчак сообщил, что власти Республики Крым вместе с журналистами полуострова восстановили после поджога могилу военкора издания «Известия».