Андрей Шевченко выступил против допуска российских команд к турнирам
Киев, 26 апреля, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Пока идет спецоперация, вопрос допуска россиян на международные турниры не может даже рассматриваться. Об этом заявил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.
«Моя позиция по участию российских команд остается неизменной — пока продолжается СВО, вопрос их допуска не может рассматриваться. Несмотря на все обстоятельства, мы двигаемся дальше, оставляя акцент на развитии украинского футбола», — отметил он на XXVII конгрессе украинской спортивной организации.
3 апреля Шевченко не избрали в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). После этого экс-футболист обвинил организацию в нежелании видеть представителей Украины в руководящих органах организации.
Как передавало ИА Регнум, 3 апреля президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино отметил, что начались переговоры по мирному урегулированию на Украине. Он выразил надежду, что кризис скоро завершится, и Россия сможет вернуться в международный футбол.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов 31 марта заявил о возможности получения сборной России специального приглашения (wild-card) на чемпионат мира 2026 года. Он отметил, что прецедентов отстранения национальных команд ранее не случалось, поэтому возможны разные пути возвращения сборной на соревнования.