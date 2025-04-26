Киев, 26 апреля, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Пока идет спецоперация, вопрос допуска россиян на международные турниры не может даже рассматриваться. Об этом заявил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Vitalii Kliuiev via www. imago-im Андрей Шевченко

«Моя позиция по участию российских команд остается неизменной — пока продолжается СВО, вопрос их допуска не может рассматриваться. Несмотря на все обстоятельства, мы двигаемся дальше, оставляя акцент на развитии украинского футбола», — отметил он на XXVII конгрессе украинской спортивной организации.

3 апреля Шевченко не избрали в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). После этого экс-футболист обвинил организацию в нежелании видеть представителей Украины в руководящих органах организации.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино отметил, что начались переговоры по мирному урегулированию на Украине. Он выразил надежду, что кризис скоро завершится, и Россия сможет вернуться в международный футбол.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов 31 марта заявил о возможности получения сборной России специального приглашения (wild-card) на чемпионат мира 2026 года. Он отметил, что прецедентов отстранения национальных команд ранее не случалось, поэтому возможны разные пути возвращения сборной на соревнования.