Брянск, 26 апреля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. При обстреле Вооруженными силами Украины территории Брянской области под удар попал дом родителей трёхкратного олимпийского чемпиона, российского лыжника Александра Большунова. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

Максим Платонов/РИА Новости Александр Большунов

Уточняется, что атаку украинские формирования совершили днем 25 апреля.

«Противник обстрелял дом осколочным боеприпасом ВОГ, начался пожар, постройки полностью сгорели», ― говорится в сообщении канале.

Родители олимпийского чемпиона проживали в селе Подывотье Севского района. По предварительным данным, до этого семья Большуновых уехала из родного села.

Ранее семья спортсмена долгое время не хотела покидать родные места, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ и попытки украинских военных зайти в населенный пункт.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных жителей, интенсифицировались. Так, за сутки 22 апреля в Брянской области в результате атак дронов Вооружённых сил Украины сгорели 60 домов. Под удар попали населенные пункты Климовского и Севского районов.

В результате в Климовском районе сгорели 29 домов, в селе Хоромное — 25 домов, в селе Брахлов — два дома и магазин, также в этом населённом пункте повреждения получило здание детского сада. Кроме того, в селе Сушаны сгорели два дома, столько же — в селе Грудская.

24 апреля российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью четыре украинских беспилотника. Всего в течение ночи было сбило 87 дронов ВСУ над восемью российскими регионами.