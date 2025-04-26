Будапешт, 26 апреля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоит воспринимать признание Крыма российским как уступку, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности», — написал Кошкович в соцсети Х.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым частью РФ, а заявления, подобные тем, что сделал глава киевского режима, только вредят переговорному процессу. Он предупредил, что Зеленскому следует согласиться на заключение мирного соглашения, иначе он через три года потеряет всю страну.

По словам главы Белого дома, с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Позже Трамп заявил, что Зеленский осознаёт, что Крым останется российским субъектом. Американский лидер отметил, что в контексте окончания конфликта на Украине именно о Крыме все упоминают в первую очередь, поскольку принадлежность полуострова Киев пытался оспорить с самого начала. Трамп также признал, что «в Крыму люди говорят в основном по-русски».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав страны по итогам референдума в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.