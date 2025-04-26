Суджанский район, Курская область, 26 апреля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Украинские военные застрелили мирного жителя Суджанского района Курской области, который отправился за хлебом на велосипеде. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кадр из видео

Она уточнила, что преступление было совершено в селе Бондарёвка, куда украинские националисты вторглись в августе 2024 года. Они занимали дома местных жителей, размещали во дворах военную технику, оборудовали там наблюдательно-огневые позиции. Кроме того, жилые дома подвергались обстрелам, населению не позволяли выходить на улицу.

«В тот же период украинские боевики совершили убийство мужчины, который на велосипеде ехал в магазин за хлебом», — привела слова Петренко пресс-служба ведомства.

Местная жительница рассказала военным следователям, что военные ВСУ зашли в село ночью, обследовали все дома, перерезали электропровода ножами. Селянам они запретили передвигаться и выходить со двора. К тому моменту в Бондарёвке оставалось 14 человек.

Убитый мужчина, ее по словам, нарушил этот запрет — он по привычке поехал за хлебом на станцию. Людям, добавила она, приходилось ночевать в погребах и постоянно держать открытыми окна, двери, ворота и калитки. Этого требовали украинские националисты, постоянно перемещавшиеся по селу.

В СК намерены установить и привлечь к ответственности причастных к преступлениям в Суджанском районе.

Как сообщало ИА Регнум, российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершенные украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. Мирные жители рассказывают правоохранителям о действиях бойцов ВСУ и наемников.

Так, 23 апреля Петренко сообщила о расследовании убийства военными ВСУ в Суджанском районе 21-летней девушки и пятилетнего ребенка. Днем позже СК возбудил уголовное дело по факту убийства жителя хутора Дмитрюков, у которого украинские военные забрали автомобиль.

Пресс-служба ведомства информировала 23 апреля, что потерпевшими в результате преступлений ВСУ на территории Курской области признаны более 49 тыс. человек. Зафиксирована гибель 191 мирного жителя, еще 372 человека, в том числе 17 несовершеннолетних, получили ранения.