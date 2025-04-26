Санкт-Петербург, 26 апреля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Массовая авария с участием 16 автомобилей произошла в Ленинградской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло поздно вечером 25 апреля. На 45-м км Киевского шоссе в Гатчинском районе по направлению Пскова водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего въехал в ограждение. Следовавшая за ним машина не среагировала вовремя на внезапно появившееся препятствие и столкнулась с остановившимся автомобилем. После чего последовала серия столкновений с другими транспортными средствами.

«Всего в аварии встали 16 автомобилей. В ДТП серьезно пострадали двое мужчин <…> Еще две женщины получили травмы легкой степени тяжести», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

Водителя «Вольво С80» с травмами средней степени тяжести доставили в больницу. А 22-летний мужчина, находившийся за рулем «Киа Сид», попал в тяжелом состоянии в реанимацию. Медики пытаются спасти его.

По факту ДТП проводится проверка. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе работе дорожных служб в условиях значительного изменения погодных условий.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта массовая аварии произошла в Тульской области. На 198-м км автодороги М-2 «Крым» в 19:25 мск столкнулись четыре автомобиля. Пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе пятеро детей трех, шести, 12 и 13 лет. Кроме того, погибла женщина.

22 апреля в Апастовском районе Татарстана на 59-м км автодороги Казань ― Буинск — Ульяновск столкнулись цементовоз и четыре автомобиля. Водители и два пассажира автомобилей Sollers и «Лада Веста» скончались от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).