Санкт-Петербург, 26 апреля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Во время выступления в Санкт-Петербурге у известного российского певца Филиппа Киркорова загорелся рукав сценического костюма, в результате чего артист получил ожог. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Кадр из видео

Концерт проходил в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. В рамках шоу Киркоров начал подниматься над землей на огромном подвешенном микрофоне, и параллельно с этим рукава его сценического костюма начали искриться. В какой-то момент артист эстрады начал кричать от боли, а позже заявил в микрофон, что обжегся.

После инцидента Киркоров ушел в гримерную, переоделся и продолжил выступление.

«Превозмогая боль, вышел тут же к зрителю и исполнил блок своих хитов», — сообщила журналистам пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

Она также поделилась фотографией обгоревшего костюма звезды.

Как передавало ИА Регнум, в феврале активисты движения «Радетель» обратились в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору региона Александру Беглову с просьбой отменить концерты Киркорова. По их словам, творчество певца в значительной степени представляет собой деструктивную идеологию.

В заявлении правозащитники напомнили о скандалах, в которых участвовал народный артист. В том числе, по их мнению, он оскорблял чувства верующих на концертах в 2022 году и был гостем на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в конце 2023-го.