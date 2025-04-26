Москва, 26 апреля, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Российская сторона не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию украинского конфликта до их официального завершения. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чём идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными», — сказал дипломат в интервью журналистке CBS Маргарет Бреннан.

Глава российского дипведомства предложил обсудить этот вопрос с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который, по его словам, охотно общается с кем угодно через СМИ, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

25 апреля прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они продолжались около трёх часов. Беседа носила конструктивный характер. Стороны, в частности, обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Разговор позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

Путин неоднократно напоминал, что Зеленский ранее запретил себе вступать в контакт с РФ, утвердив соответствующий указ в 2022 году. Также российский лидер отмечал, что глава киевского режима утратил легитимность ещё в 2024 году, когда отменил выборы, а потому подписанные им документы могут быть оспорены.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля глава Белого дома раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым частью РФ, а заявления, подобные тем, что сделал глава киевского режима, только вредят переговорному процессу. По его словам, Зеленский — «человек без карт для игры». Трамп добавил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, из-за которого через три года киевский режим может потерять всю Украину. По словам американского лидера, с Россией договориться проще, чем с Украиной.