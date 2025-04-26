Санкт-Петербург, 26 апреля, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Депутат из Ленинградской области Игорь Печура лишился ног в результате взрыва боеприпаса, оставшегося со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В свободное время он командовал поисковым отрядом и занимался раскопками военных артефактов. Боеприпас разорвался в гараже возле дома депутата.

«Гаража у нас нет, стены снесены. Прогнозы очень плохие. Он в реанимации», — рассказала жена пострадавшего Екатерина.

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