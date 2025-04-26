Вашингтон, 26 апреля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. После двусторонних переговоров США с Россией и Украиной большинство основных позиций по урегулированию кризиса было согласовано. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке. Большинство основных позиций согласованы», — отметил он.

Американец также призвал стороны конфликта встретиться на очень высоком уровне, чтобы добиться скорейшего завершения боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. В ней также приняли участие помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По итогам встречи Ушаков рассказал, что беседа носила конструктивный характер. Стороны, в частности, обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Разговор позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, заявил помощник президента.