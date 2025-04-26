Москва, 26 апреля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не обсуждал вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Представитель Кремля отметил, что эта тема на переговорах не поднималась.

Как передавало ИА Регнум, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США ведут обсуждения по восстановлению прямого авиационного сообщения между странами. Над этим вопросом работают российское посольство и МИД, уточнил он.

Москва предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами 28 февраля в ходе переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 25 апреля в Москве и продолжалась около трех часов. В ней также приняли участие помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ Дмитриев. По словам Ушакова, беседа носила конструктивный характер. Стороны, в частности, обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Разговор позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, отметил помощник президента.

Песков рассказал, что Уиткофф прибыл в Москву с посланием от президента США Дональда Трампа и уезжает обратно с посланием главе Белого дома от его российского коллеги. Трамп в свою очередь заявил, что Уиткофф провёл в Москве хорошую встречу с президентом России.

Нынешний визит спецпосланника Трампа в Россию стал уже четвёртым в 2025 году. Первый визит состоялся 11 февраля, второй — 13 марта. Песков сообщал, что в ходе этих переговоров Уиткофф передал России дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа. Ещё одна встреча прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырёх часов.